Panamá Miss Universe -  2 de septiembre de 2026 - 15:40

Tensión en Miss Universe: más de 10 directores nacionales habrían sido excluidos de un ayuntamiento

Miss Universe se disculpó con más de 10 Directores Nacionales excluidos de un ayuntamiento de Miss Universe y cuestionó el trato selectivo.

Miss Universe East rechaza favoritismos

Miss Universe East rechaza favoritismos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Miss Universe (MU) ofreció una disculpa pública a los Directores Nacionales que, según señaló, fueron excluidos o retirados del ayuntamiento realizado por MU West el 2 de septiembre de 2026, a las 9:00 a.m., hora del centro de Estados Unidos.

A través de un comunicado, MU East indicó que entiende que más de diez Directores Nacionales fueron excluidos de participar en la reunión y calificó la situación como poco profesional.

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“Tal exclusión es poco profesional, crea una división innecesaria y pone en riesgo dañar la reputación de la Organización Miss Universo”, señaló MU East. “Tal exclusión es poco profesional, crea una división innecesaria y pone en riesgo dañar la reputación de la Organización Miss Universo”, señaló MU East.

La organización también aclaró que no fue consultada sobre las acciones tomadas durante el ayuntamiento y manifestó que no respalda la manera en que se desarrolló la reunión.

Miss Universe East rechaza favoritismos

En su pronunciamiento, MU East aseguró que no cree en el favoritismo ni en el trato selectivo dentro de la organización. Según el comunicado, cada Director Nacional y cada delegada que representa a su país debe recibir un trato justo, imparcial y con la misma dignidad y respeto.

MU East sostuvo además que ningún Director Nacional o delegada debería recibir una ventaja o desventaja debido a relaciones personales, afiliaciones regionales o su posición frente a desacuerdos internos.

Piden evaluaciones basadas en mérito

El comunicado también hizo énfasis en la forma en que deben ser evaluadas las delegadas que participan en la competencia.

MU East afirmó que cada candidata debe ser evaluada exclusivamente por su mérito, mediante procedimientos que sean justos, transparentes y aplicados de manera consistente.

La organización reiteró que continuará trabajando para proteger la integridad de la competencia y garantizar condiciones de equidad para todos los países participantes.

El pronunciamiento se produce en medio de diferencias internas dentro de la organización Miss Universe y pone nuevamente el foco en la relación entre sus distintas estructuras y los Directores Nacionales.

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