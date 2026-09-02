Tensión en Miss Universe: más de 10 directores nacionales habrían sido excluidos de un ayuntamiento

Miss Universe (MU) ofreció una disculpa pública a los Directores Nacionales que, según señaló, fueron excluidos o retirados del ayuntamiento realizado por MU West el 2 de septiembre de 2026, a las 9:00 a.m., hora del centro de Estados Unidos.
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La organización también aclaró que no fue consultada sobre las acciones tomadas durante el ayuntamiento y manifestó que no respalda la manera en que se desarrolló la reunión.
Miss Universe East rechaza favoritismos
En su pronunciamiento, MU East aseguró que no cree en el favoritismo ni en el trato selectivo dentro de la organización. Según el comunicado, cada Director Nacional y cada delegada que representa a su país debe recibir un trato justo, imparcial y con la misma dignidad y respeto.
MU East sostuvo además que ningún Director Nacional o delegada debería recibir una ventaja o desventaja debido a relaciones personales, afiliaciones regionales o su posición frente a desacuerdos internos.
Piden evaluaciones basadas en mérito
El comunicado también hizo énfasis en la forma en que deben ser evaluadas las delegadas que participan en la competencia.
MU East afirmó que cada candidata debe ser evaluada exclusivamente por su mérito, mediante procedimientos que sean justos, transparentes y aplicados de manera consistente.
La organización reiteró que continuará trabajando para proteger la integridad de la competencia y garantizar condiciones de equidad para todos los países participantes.
El pronunciamiento se produce en medio de diferencias internas dentro de la organización Miss Universe y pone nuevamente el foco en la relación entre sus distintas estructuras y los Directores Nacionales.