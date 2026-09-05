Canal de Panamá reduce el tránsito de buques por El Niño: ¿qué significa para el país?

El Canal de Panamá redujo desde este jueves el número de buques que pueden transitar diariamente por la vía interoceánica, ante el riesgo de un mayor deterioro de los niveles de agua debido al Fenómeno de El Niño y a la disminución de las lluvias.
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¿Cuántos buques podrán transitar?
Con la nueva disposición, los cupos diarios quedan distribuidos de la siguiente manera:
- 9 tránsitos diarios para buques neopanamax, frente a los 10 habituales.
- 25 tránsitos diarios para buques panamax, frente a los 26 habituales.
- Total: 34 tránsitos diarios.
La reducción no termina allí. A partir del 15 de septiembre, el Canal prevé disminuir nuevamente los cupos para los buques panamax, por lo que el total bajará a 32 tránsitos diarios.
¿Qué está pasando con el agua del Canal?
El Canal depende de los recursos hídricos de los lagos que abastecen su sistema para garantizar el funcionamiento de las esclusas. La disminución de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño genera preocupación porque puede afectar la disponibilidad de agua dulce necesaria tanto para las operaciones de la vía interoceánica como para otros usos.
La administración del Canal prevé que las condiciones podrían empeorar si se desarrolla un El Niño fuerte, con probabilidades de que sus efectos se extiendan entre enero y abril.
También se reduce el calado de los buques
Además de limitar la cantidad de barcos que pueden cruzar diariamente, el Canal mantiene un cronograma de reducción del calado permitido, es decir, la profundidad máxima que puede tener sumergida una embarcación para transitar por la vía.
- El calado se redujo a 48 pies y está previsto que baje a 47.5 pies a partir del 1 de octubre.
- La proyección es que durante el verano pueda llegar a 44 pies, frente a un máximo operativo de 50 pies.
Estas restricciones son especialmente relevantes para los buques de gran tamaño, porque el calado determina la cantidad de carga que pueden transportar sin superar los límites establecidos para la navegación.
¿Qué significa para Panamá?
La principal implicación es que el Canal tendrá que administrar con mayor cuidado el recurso hídrico para mantener la continuidad de sus operaciones.
Para el comercio marítimo internacional, menos cupos y restricciones de calado pueden significar una menor capacidad de tránsito y mayores tiempos de espera, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Para Panamá, el comportamiento del Canal es particularmente importante debido al papel que desempeña la vía interoceánica en la economía nacional. Sin embargo, la reducción actual de 36 a 34 tránsitos diarios es mucho menor que la aplicada durante la crisis de 2023, cuando el límite llegó a 22 cruces diarios.
Por ahora, el escenario contempla 34 tránsitos diarios y una nueva reducción a 32 a partir del 15 de septiembre, mientras el Canal continúa evaluando las condiciones del recurso hídrico.