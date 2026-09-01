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Inadeh sustenta vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2027

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) sustentó este martes 1 de septiembre su vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2027 por 131.9 millones de dólares. La directora de la entidad, Yajaira Pitti, solicitó a los diputados de la Comisión de Presupuesto recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redireccionar fondos al programa de construcción y mejoras para cubrir responsabilidades de proyectos en ejecución.