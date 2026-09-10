Aprehenden a cuatro personas cerca de cárcel en Bocas del Toro: llevaban presunta droga oculta

Aprehenden a cuatro personas cerca de cárcel en Bocas del Toro

Cuatro personas, entre ellas tres mujeres, fueron aprehendidas cerca del Centro Penitenciario de Deborah, en la provincia de Bocas del Toro , luego de que las ciudadanas manifestaran voluntariamente que ocultaban presuntas sustancias ilícitas en sus partes íntimas.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las mujeres viajaban acompañadas por un conductor cuando fueron ubicadas en las inmediaciones del centro penitenciario. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las mujeres viajaban acompañadas por un conductor cuando fueron ubicadas en las inmediaciones del centro penitenciario.

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Posteriormente, las personas fueron trasladadas hasta la base de la Policía Nacional en Guabito, donde se realizó una diligencia de registro y allanamiento, además de la verificación corporal correspondiente.

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Incautan presunta droga, celulares y dinero en Bocas del Toro

Un conductor que se encontraba acompañado por tres mujeres, quienes manifestaron de forma voluntaria que ocultaban presuntas sustancias ilícitas en sus partes íntimas, fueron aprehendidos cerca del Centro Penitenciario de Deborah, en la provincia de Bocas del Toro.… pic.twitter.com/HZlcJ0Ns0S — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

Durante la diligencia, las autoridades decomisaron tres envoltorios tubulares con presunta sustancia ilícita, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. Los cuatro aprehendidos también quedaron a órdenes de la autoridad competente para los trámites legales establecidos.

La investigación continuará para esclarecer la procedencia de la presunta sustancia ilícita y determinar las circunstancias en que habría sido transportada.