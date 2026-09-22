LPF: Así queda la tabla tras la Jornada 9 y los partidazos que vienen en la fecha 10

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) avanza hacia la Jornada 10 con una cerrada lucha por los primeros puestos. Tras disputarse la novena fecha, Plaza Amador y Árabe Unido suman 18 puntos, mientras San Francisco FC encabeza la Conferencia Oeste con 17 unidades.

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¿Cómo está la tabla de posiciones de la LPF?

En la Conferencia Este, Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido se encuentran igualados con 18 puntos después de nueve partidos.

Conferencia Este

Plaza Amador – 18 puntos

Deportivo Árabe Unido – 18 puntos

Alianza FC – 11 puntos

Tauro FC – 11 puntos

UMECIT FC – 10 puntos

Sporting San Miguelito – 9 puntos

En la Conferencia Oeste, San Francisco FC se mantiene en la primera posición con 17 puntos, seguido por Veraguas United con 14.

Conferencia Oeste

San Francisco FC – 17 puntos

Veraguas United – 14 puntos

CD Universitario – 8 puntos

CAI – 7 puntos

Herrera FC – 5 puntos

Unión Coclé – 5 puntos

¿Cuándo se juega la Jornada 10 de la LPF?

La décima jornada del Apertura 2026 tendrá seis encuentros y comenzará el viernes 25 de septiembre.

Viernes 25 de septiembre

Deportivo Árabe Unido vs. Herrera FC – 8:30 p.m.

Sábado 26 de septiembre

CD Universitario vs. UMECIT FC – 6:15 p.m.

Tauro FC vs. San Francisco FC – 8:30 p.m.

Domingo 27 de septiembre

Unión Coclé vs. Plaza Amador – 4:00 p.m.

Veraguas United vs. Sporting San Miguelito – 6:15 p.m.

Lunes 28 de septiembre

Alianza FC vs. CAI – 8:30 p.m.

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Así se jugará la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la #LPFTigo #NuestroFútbol pic.twitter.com/jbWANlxbrV — LPF TIGO (@LPFpanama) September 22, 2026

La Jornada 10 será clave para los equipos que buscan mantenerse en los primeros puestos de sus respectivas conferencias a medida que avanza la fase regular del Apertura 2026.