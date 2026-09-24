Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 09:54

Feria CSS en tu comunidad llegará este sábado al Mercado San Felipe Neri

La CSS realizará una feria de salud en el Mercado San Felipe Neri, con servicios gratuitos para toda la comunidad.

La CSS realizará una feria de salud.

La CSS realizará una feria de salud.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se realizará una jornada de Feria de la Caja de Seguro Social (CSS) en tu comunidad, en el Mercado San Felipe Neri, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La doctora Jazmín Cedeño, coordinadora del Programa Nacional de Salud Mental de la CSS, informó sobre la realización de esta feria, dirigida al público en general.

¿Qué busca la CSS con la feria en Tu Comunidad?

La actividad busca promover estilos de vida saludables y fortalecer la prevención mediante diferentes servicios de salud, entre ellos:

  • Vacunación.

  • Toma de peso y talla.

  • Pruebas de glicemia.

  • Laboratorios.

  • Toma de presión arterial.

La feria representa una oportunidad para que la población pueda acceder a diferentes servicios de salud directamente en su comunidad y totalmente gratis.

La Caja de Seguro Social invita al público en general a participar de esta jornada y aprovechar los servicios que estarán disponibles este sábado, como parte de las acciones para acercar la atención y la prevención en salud a las comunidades.

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