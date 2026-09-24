El Ministerio de Cultura seleccionó el logo del Museo Reina Torres de Araúz

El Ministerio de Cultura seleccionó el diseño del lugo del Museo Reina Torres de Araúz.

El Ministerio de Cultura informó que “Etnovisión” fue elegido como el logo oficial del Museo Reina Torres de Araúz. El diseño, creado por María Milagros Vergara Rodríguez, fue seleccionado entre 250 propuestas recibidas desde distintos puntos del país como parte de un concurso anunciado meses atrás.

La ganadora recibió un premio de 10 mil balboas , además del reconocimiento de la autoría del logotipo.

Logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. @miculturapma

Justificación histórica del logotipo

La propuesta se relaciona con el museo al reconocerlo como un espacio para la preservación de la historia y la cultura de Panamá. Además, destaca la huella de la doctora Reina Torres de Araúz como exploradora y antropóloga dedicada al estudio, la comprensión y el respeto de las culturas originarias del istmo.

Concepto del diseño

El concepto representa a la doctora Reina Torres de Araúz como una mujer inspiradora, determinada y apasionada por descubrir y comprender las culturas que forman parte de nuestra identidad. La composición integra los conceptos de Reina Torres de Araúz, cultura y museo, conectando su legado con el patrimonio cultural panameño.

Significado simbólico

La parte superior del logotipo representa la unión de las distintas zonas donde se localizan los pueblos originarios de Panamá. Sus curvas evocan los pétalos de la corona de flores de la mujer emberá.

La parte inferior corresponde a una representación minimalista de la fachada del museo, en la que destacan sus frontones laterales.

Las siete líneas interiores están inspiradas en el kipará, tatuaje tradicional del pueblo emberá, y representan los siete grupos originarios estudiados por la antropóloga Araúz.

En conjunto, ambas partes forman una corona, símbolo asociado al nombre Reina Torres de Araúz. El trazado de esta corona también se inspira en las líneas características del arte mola. La gama cromática representa la diversidad cultural de Panamá. Predomina el rosa, inspirado en el color de las flores de la corona emberá, reforzando la identidad cultural y simbólica del diseño.