Ofrecía trabajo de modelaje por TikTok: lo aprehenden por presunta violación y extorsión

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) durante diligencias realizadas en San Miguelito, por su presunta vinculación con delitos de violación y extorsión. Según la Policía Nacional, el investigado contactaba a sus víctimas mediante TikTok ofreciéndoles supuestos trabajos de modelaje.
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¿Cómo contactaba a sus víctimas a través de TikTok?
La Policía Nacional informó que el hombre ofrecía trabajos de modelaje a través de TikTok y posteriormente citaba a las aspirantes.
Según el reporte policial, durante estos encuentros presuntamente abusaba sexualmente de ellas y obtenía fotografías y videos que posteriormente utilizaba para cometer actos de extorsión. Las autoridades no detallaron cuántas víctimas estarían relacionadas con la investigación.
DIJ realizó diligencias en San Miguelito
La aprehensión se produjo durante diligencias desarrolladas por unidades de la DIJ en San Miguelito. El hombre quedó a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso relacionado con los delitos investigados.
La aprehensión forma parte de una investigación en curso y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal del señalado.