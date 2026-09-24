Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 10:08

Ofrecía trabajo de modelaje por TikTok: lo aprehenden por presunta violación y extorsión

La DIJ aprehendió en San Miguelito a un hombre investigado por presunta violación y extorsión. Según la Policía, contactaba a sus víctimas mediante TikTok.

Ofrecía trabajo de modelaje por TikTok

Ofrecía trabajo de modelaje por TikTok

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) durante diligencias realizadas en San Miguelito, por su presunta vinculación con delitos de violación y extorsión. Según la Policía Nacional, el investigado contactaba a sus víctimas mediante TikTok ofreciéndoles supuestos trabajos de modelaje.

La persona aprehendida es de nacionalidad panameña y, de acuerdo con las autoridades, utilizaba la red social para establecer contacto con aspirantes interesadas en oportunidades relacionadas con el modelaje.

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¿Cómo contactaba a sus víctimas a través de TikTok?

La Policía Nacional informó que el hombre ofrecía trabajos de modelaje a través de TikTok y posteriormente citaba a las aspirantes.

Según el reporte policial, durante estos encuentros presuntamente abusaba sexualmente de ellas y obtenía fotografías y videos que posteriormente utilizaba para cometer actos de extorsión. Las autoridades no detallaron cuántas víctimas estarían relacionadas con la investigación.

DIJ realizó diligencias en San Miguelito

La aprehensión se produjo durante diligencias desarrolladas por unidades de la DIJ en San Miguelito. El hombre quedó a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso relacionado con los delitos investigados.

La aprehensión forma parte de una investigación en curso y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal del señalado.

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