UTP no tendrá clases presenciales en cuatro sedes este lunes 12 de octubre

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó que mantendrá suspendidas las clases presenciales este lunes 12 de octubre de 2026 en sus centros regionales de Coclé, Azuero y Veraguas, así como en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguadulce, tras los recientes acontecimientos sísmicos registrados en el país.

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¿En qué sedes de la UTP no habrá clases presenciales?

De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, la suspensión de clases presenciales se mantendrá en:

Centro Regional de Coclé.

Centro Regional de Azuero.

Centro Regional de Veraguas.

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguadulce.

La @utppanama mantendrá suspendidas las clases presenciales este lunes 12 de octubre en sus centros regionales en Coclé, Azuero y Veraguas, y en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguadulce.



En el campus Dr. Víctor Levi Sasso, extensiones de Panamá Pacífico y… pic.twitter.com/wNEudDerDD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

¿Qué sedes de la UTP reanudarán las clases el lunes 12 de octubre?

La UTP también anunció que se reanudarán las clases presenciales, las actividades administrativas y las labores de investigación en las siguientes instalaciones:

Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso.

Extensión de Panamá Pacífico.

Extensión de Tocumen.

Centro Regional de Bocas del Toro.

Centro Regional de Chiriquí.

Centro Regional de Colón.

Centro Regional de Panamá Oeste.

La comunidad universitaria deberá mantenerse atenta a los canales oficiales de la UTP para conocer cualquier actualización relacionada con las actividades académicas y administrativas.