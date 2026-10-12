UP y UTP: así quedan las clases este lunes 12 de octubre tras el sismo

UP y UTP: así serán las clases el 12 y 13 de octubre

La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunciaron medidas diferentes para el desarrollo de las clases este lunes 12 de octubre de 2026, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre. Mientras la UP mantendrá la modalidad virtual, la UTP aplicará disposiciones según la ubicación de sus sedes.

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UTP: ¿dónde se suspenden las clases presenciales este lunes 12 de octubre?

La Universidad Tecnológica de Panamá informó que mantendrá suspendidas las clases presenciales este lunes 12 de octubre en las siguientes instalaciones:

Centro Regional de Coclé.

Centro Regional de Azuero.

Centro Regional de Veraguas.

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguadulce.

La @utppanama mantendrá suspendidas las clases presenciales este lunes 12 de octubre en sus centros regionales en Coclé, Azuero y Veraguas, y en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Aguadulce.



En el campus Dr. Víctor Levi Sasso, extensiones de Panamá Pacífico y… pic.twitter.com/wNEudDerDD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Por otra parte, la UTP anunció la reanudación de las clases presenciales, actividades administrativas y labores de investigación en:

Campus Dr. Víctor Levi Sasso.

Extensión de Panamá Pacífico.

Extensión de Tocumen.

Centro Regional de Bocas del Toro.

Centro Regional de Chiriquí.

Centro Regional de Colón.

Centro Regional de Panamá Oeste.

Las disposiciones corresponden a la jornada del lunes 12 de octubre. La información proporcionada no establece una fecha de retorno para las sedes que mantienen suspendidas sus clases presenciales.

Universidad de Panamá: ¿cómo serán las clases el 12 y 13 de octubre?

Sismo en Panamá | La Universidad de Panamá (@UNIVERSIDAD_PMA) mantendrá las clases de forma virtual en todas las unidades académicas el lunes 12 y martes 13 de octubre, mientras continúan las inspecciones a varias facultades, tras el sismo de magnitud 7.5. pic.twitter.com/J7E2NX0w2A — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

La Universidad de Panamá informó que las clases se desarrollarán de manera virtual el lunes 12 y martes 13 de octubre en todas sus unidades académicas.

La medida se mantiene mientras continúan las inspecciones de infraestructura en distintas facultades, como parte de las evaluaciones posteriores al terremoto.

Esto significa que, durante ambas fechas, la UP continuará sus actividades académicas a distancia, sin reanudar las clases presenciales.

Los estudiantes, docentes y administrativos deben mantenerse atentos a los canales oficiales de ambas universidades para conocer cualquier actualización sobre las actividades programadas.