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Ministros de Vivienda, Educación y Seguridad participan de actos del 5 de Noviembre en Colón

Los ministros de Vivienda, Jaime Jované; Educación, Ventura Vega; y Seguridad, Frank Ábrego, participaron este jueves en los actos conmemorativos del 5 de Noviembre en Colón, y rindieron declaraciones sobre temas de interés nacional, tales como la situación de las familias que residían en caserones en Colón, la demolición de escuelas en las regiones afectadas por el terremoto; y el tema de la seguridad en el país.