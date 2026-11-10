Ministro de Ambiente advierte que erosión amplía la abertura que divide Isla Cañas

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones en Isla Cañas, provincia de Los Santos , luego de que el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026 dejara la isla dividida en dos, según informó el ministro de Ambiente , Juan Carlos Navarro . El funcionario advirtió que la erosión provocada por las mareas está ampliando la abertura que separa ambas partes del territorio.

Navarro explicó que ha mantenido conversaciones con el gobernador, representantes locales, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la directora regional del Ministerio de Ambiente para evaluar la situación de la comunidad.

Contenido de interés: Shirley Castañedas defiende presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 y anuncia informe

Ministro de Ambiente: Erosión de las mareas amplía la abertura en Isla Cañas

Las autoridades continúan evaluando la situación de Isla Cañas, luego de que fue dividida en dos tras el terremoto del 9 de octubre, indicó el Ministro de Ambientes, @juancanavarro.



“Estaba casualmente conversando con el gobernador, con algunos de los representantes, con el… pic.twitter.com/AElrwgjkYO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

“En Isla Cañas el agua, la marea, ha dividido la isla en dos y esa boca por la erosión de la propia marea cada vez se está ampliando más”, explicó el ministro. “En Isla Cañas el agua, la marea, ha dividido la isla en dos y esa boca por la erosión de la propia marea cada vez se está ampliando más”, explicó el ministro.

El funcionario también expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los residentes, quienes, según indicó, permanecen en campamentos y albergues fuera de sus viviendas.

“Y ahí tenemos una situación terrible porque la gente que vive en la isla está toda en campamentos afuera, entonces, esa es la situación más dura, es el que tiene que estar en un campamento o un albergue”, manifestó. “Y ahí tenemos una situación terrible porque la gente que vive en la isla está toda en campamentos afuera, entonces, esa es la situación más dura, es el que tiene que estar en un campamento o un albergue”, manifestó.

¿Cuándo podrían regresar los habitantes de Isla Cañas a sus viviendas?

Navarro señaló que espera que los residentes puedan volver a pasar las noches en sus hogares durante las próximas dos o tres semanas, aunque no confirmó una fecha definitiva.

“Ojalá que pronto las personas que viven en la isla puedan por lo menos pernoctar en sus viviendas, que esperemos que esto pueda ocurrir en las próximas dos o tres semanas”, expresó. “Ojalá que pronto las personas que viven en la isla puedan por lo menos pernoctar en sus viviendas, que esperemos que esto pueda ocurrir en las próximas dos o tres semanas”, expresó.

Las autoridades mantienen las evaluaciones de la situación en Isla Cañas, mientras las familias afectadas esperan poder regresar a sus hogares.