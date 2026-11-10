Shirley Castañedas defiende presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 y anuncia informe

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas , respondió a los cuestionamientos relacionados con el presupuesto aprobado para la institución correspondiente al año 2027 y aseguró que presentará un informe para explicar los recursos destinados al Órgano Legislativo.

Durante sus declaraciones, Castañedas sostuvo que la Asamblea Nacional ha operado durante más de 15 años con un presupuesto de aproximadamente B/.170 millones , por lo que rechazó las afirmaciones de que la institución funciona con B/.97 millones.

Castañedas responde a cuestionamientos sobre el presupuesto de la Asamblea

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, respondió a los cuestionamientos con relación al presupuesto 2027 aprobado para esa entidad y aseguró que presentará un informe: “Lo que pasa es que la asamblea por más de 15 años funcionó con un presupuesto de 170… pic.twitter.com/PdTQWyifTa — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

“Lo que pasa es que la asamblea por más de 15 años funcionó con un presupuesto de 170 millones de dólares, decirle al país que funciona con 97 millones es falso. Es un presupuesto que siempre ha tenido la Asamblea, siempre ha funcionado con 170 millones de balboa para poder cubrir todas las necesidades de la Asamblea, estamos hablando del primer órgano del Estado y existen funcionarios que tienen años en la Asamblea”, manifestó Castañedas. “Lo que pasa es que la asamblea por más de 15 años funcionó con un presupuesto de 170 millones de dólares, decirle al país que funciona con 97 millones es falso. Es un presupuesto que siempre ha tenido la Asamblea, siempre ha funcionado con 170 millones de balboa para poder cubrir todas las necesidades de la Asamblea, estamos hablando del primer órgano del Estado y existen funcionarios que tienen años en la Asamblea”, manifestó Castañedas.

La presidenta del Legislativo argumentó que los recursos presupuestarios permiten cubrir las necesidades operativas de la institución, incluyendo las obligaciones relacionadas con sus funcionarios.

Asimismo, reiteró que presentará un informe sobre el presupuesto de la Asamblea Nacional, en respuesta a los cuestionamientos surgidos por los fondos aprobados para 2027.