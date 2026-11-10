MEDUCA evalúa escuelas para demoler y reconstruir antes del inicio del año escolar 2027

El Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa evaluando las condiciones de los centros educativos que podrían requerir demolición y reconstrucción, con el objetivo de que estén preparados para recibir a los estudiantes el 3 de marzo de 2027.
El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las inspecciones se mantienen debido a las réplicas registradas después del terremoto del 9 de octubre, por lo que las condiciones de seguridad de las escuelas deben revisarse constantemente.
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“Seguimos haciendo evaluaciones en el Ministerio de Educación porque ha habido muchas réplicas, seguirán habiendo réplicas y tenemos que seguir evaluando constantemente porque la seguridad de la comunidad educativa es lo primordial para el 3 de marzo que abren nuevamente las escuelas, así que seguimos evaluando”, manifestó. “Seguimos haciendo evaluaciones en el Ministerio de Educación porque ha habido muchas réplicas, seguirán habiendo réplicas y tenemos que seguir evaluando constantemente porque la seguridad de la comunidad educativa es lo primordial para el 3 de marzo que abren nuevamente las escuelas, así que seguimos evaluando”, manifestó.
MEDUCA ya ha demolido varias escuelas
Vega indicó que algunas escuelas ya han sido demolidas como parte del proceso para avanzar con las nuevas construcciones y motivar a las comunidades educativas afectadas.
“Ya se han derribado varias escuelas, porque tenemos que empezar a construir para empezar a incentivar a la comunidad educativa”, señaló. “Ya se han derribado varias escuelas, porque tenemos que empezar a construir para empezar a incentivar a la comunidad educativa”, señaló.
El ministro también hizo referencia al impacto emocional que estas afectaciones pueden generar en estudiantes, docentes y familias, al indicar que la situación repercute en la salud mental de la comunidad educativa.
El MEDUCA mantiene las evaluaciones para determinar las condiciones de los planteles y avanzar con las acciones necesarias antes del inicio de clases previsto para marzo de 2027.