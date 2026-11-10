MEDUCA evalúa escuelas para demoler y reconstruir antes del inicio del año escolar 2027

El Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa evaluando las condiciones de los centros educativos que podrían requerir demolición y reconstrucción, con el objetivo de que estén preparados para recibir a los estudiantes el 3 de marzo de 2027.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las inspecciones se mantienen debido a las réplicas registradas después del terremoto del 9 de octubre, por lo que las condiciones de seguridad de las escuelas deben revisarse constantemente.

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“Seguimos haciendo evaluaciones en el Ministerio de Educación porque ha habido muchas réplicas, seguirán habiendo réplicas y tenemos que seguir evaluando constantemente porque la seguridad de la comunidad educativa es lo primordial para el 3 de marzo que abren nuevamente las escuelas, así que seguimos evaluando”, manifestó. “Seguimos haciendo evaluaciones en el Ministerio de Educación porque ha habido muchas réplicas, seguirán habiendo réplicas y tenemos que seguir evaluando constantemente porque la seguridad de la comunidad educativa es lo primordial para el 3 de marzo que abren nuevamente las escuelas, así que seguimos evaluando”, manifestó.

MEDUCA ya ha demolido varias escuelas

Ventura Vega, ministro de Educación, brindó detalles sobre el proceso de demolición y reconstrucción de escuelas, con el objetivo de que estén listas para recibir a los estudiantes en marzo de 2027: “Seguimos haciendo evaluaciones en el Ministerio de Educación porque ha habido… pic.twitter.com/Jbyw6dU0wV — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

Vega indicó que algunas escuelas ya han sido demolidas como parte del proceso para avanzar con las nuevas construcciones y motivar a las comunidades educativas afectadas.

“Ya se han derribado varias escuelas, porque tenemos que empezar a construir para empezar a incentivar a la comunidad educativa”, señaló. “Ya se han derribado varias escuelas, porque tenemos que empezar a construir para empezar a incentivar a la comunidad educativa”, señaló.

El ministro también hizo referencia al impacto emocional que estas afectaciones pueden generar en estudiantes, docentes y familias, al indicar que la situación repercute en la salud mental de la comunidad educativa.

El MEDUCA mantiene las evaluaciones para determinar las condiciones de los planteles y avanzar con las acciones necesarias antes del inicio de clases previsto para marzo de 2027.