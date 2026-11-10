Panamá inicia segunda fase del Censo Nacional del Jaguar con 64 cámaras trampa en Coclé

La Fundación Yaguará Panamá inició la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y sus presas , un estudio que abarcará la región centro-occidental del país, desde el Canal de Panamá hasta la frontera de Chiriquí con Costa Rica, con el objetivo de estimar la población de estos felinos y las especies que les sirven de alimento.

El proyecto, desarrollado con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) , mediante el Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), busca generar información científica que permita mejorar la gestión de las áreas protegidas y promover la conservación del jaguar.

¿Dónde comienza la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar?

El primer sitio de muestreo es el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, ubicado en El Copé, provincia de Coclé, donde se instalarán 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones de monitoreo.

El protocolo del censo establece una cobertura mínima de 110 km² para el área de muestreo. El parque cuenta con una superficie de 252.75 km², equivalente a 25,275 hectáreas, y presenta terrenos montañosos que dificultan el acceso a algunas zonas.

“Las personas de la comunidad que nos están apoyando indican que es la primera vez que biólogos llegan a los sitios donde estamos incursionando. La caminata es muy fuerte”, relató Diorlin Arrocha, biólogo y coordinador de campo de la Fundación Yaguará Panamá.

Guardaparques apoyan el monitoreo de jaguares en Panamá

El inicio de los trabajos incluyó un taller de entrenamiento sobre monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa, dirigido a biólogos, policías y guardaparques. La capacitación estuvo a cargo de Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, y Diorlin Arrocha.

Glenon Álvarez, jefe del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, destacó la importancia del estudio para conocer la presencia de jaguares y evaluar las condiciones de los ecosistemas.

“Este trabajo nos permitirá conocer mejor la presencia de estos felinos, las especies que les sirven de alimento y el estado de conservación de nuestros ecosistemas”, expresó Álvarez.

Los guardaparques también participan como guías de campo, acompañando a los investigadores hasta sectores donde previamente se han identificado huellas y otros indicios de la presencia de jaguares.

¿Por qué es importante el censo de jaguares en Panamá?

Panamá desempeña un papel importante en la conservación del jaguar debido a su ubicación geográfica, que conecta las poblaciones de esta especie en Sudamérica y Mesoamérica.

Los resultados del censo permitirán contar con una línea base científica sobre la presencia de jaguares y sus presas, información que contribuirá a la planificación territorial y a la protección de sus hábitats.

Esta segunda fase se desarrolla en coordinación con la Dirección Nacional de Áreas Protegidas de MiAmbiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las direcciones regionales de Coclé y Veraguas.