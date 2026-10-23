Gobernación de Panamá: detalla avances en el programas de armas por comida, medicinas y electrodomésticos

La jornada del programa impulsada por la Gobernación de Panamá en coordinación con los estamentos de seguridad, “Armas y municiones por comida, medicinas y electrodomésticos” permite a los participantes entregar voluntariamente armas y municiones a cambio de bonos para supermercados y otros incentivos, con el objetivo de retirarlas de las calles.
¿Cuántas armas se han entregado?
En las 24 jornadas realizadas entre enero de 2025 y octubre de 2026, se recibieron:
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472 revólveres.
452 pistolas.
261 armas de pellets.
150 escopetas.
Además, se recolectaron aproximadamente 133,740 municiones de distintos calibres, 2,695 explosivos y 1,138 proveedores.
¿Cuándo será la próxima jornada?
La próxima jornada está prevista para el jueves 29 de octubre de 2026, en la provincia de Colón.