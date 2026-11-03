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Presidente Mulino: "Compartimos la emoción de la patria y la tristeza de los panameños que están sufriendo"

Durante los actos de conmemoración de los 123 años de separación de Panamá de Colombia, el presidente de la República José Raúl Mulino expresó que “compartimos la emoción de la patria y la tristeza de nuestros panameños que están sufriendo. A ellos les digo que vamos a cumplir, les vamos a dar sus casas, vamos a reconstruir hospitales y escuelas, un poquito de paciencia nada más, que toma su tiempo”.