Encendida de arbolitos en Panamá: conoce los centros comerciales, fechas y horarios

La Navidad comienza a sentirse en Panamá con las tradicionales encendidas de arbolitos. Durante noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos preparan actividades para reunir a las familias y dar inicio a la temporada navideña.
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¿Dónde serán las encendidas de arbolitos en Panamá?
Estos son los centros comerciales y lugares que tienen programadas sus actividades navideñas:
Sábado 14 de noviembre
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Mall Paseo Central: 4:00 p.m.
Altaplaza Mall: 6:00 p.m.
Megapolis Outlet: 6:00 p.m.
Plaza del Sol: 6:30 p.m.
Domingo 15 de noviembre
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Town Center Arraiján: 4:00 p.m.
Albrook Mall: 5:00 p.m.
Metromall: 6:30 p.m.
Viernes 20 de noviembre
- Pacific Center: 6:30 p.m.
Sábado 21 de noviembre
- Santa María Plaza: 3:00 p.m.
- Brisas Capital: 4:00 p.m.
Martes 24 de noviembre
- Soho Mall: fecha anunciada, pero pendiente de confirmar el horario.
Viernes 27 de noviembre
- Boulevard Costa Verde: 5:00 p.m.
Las encendidas de arbolitos representan una de las actividades más esperadas de la temporada navideña, con espacios para compartir en familia y disfrutar del ambiente festivo. Se recomienda estar atentos a las redes sociales de cada centro comercial para conocer detalles adicionales sobre sus actividades y posibles cambios en la programación.