Encendida de arbolitos en Panamá: conoce los centros comerciales, fechas y horarios

Conoce las fechas y horarios de los encendidos de arbolitos navideños.

La Navidad comienza a sentirse en Panamá con las tradicionales encendidas de arbolitos . Durante noviembre, distintos centros comerciales y espacios públicos preparan actividades para reunir a las familias y dar inicio a la temporada navideña.

Si deseas disfrutar de estas celebraciones, te compartimos los lugares, fechas y horarios anunciados para las encendidas de arbolitos en el país.

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¿Dónde serán las encendidas de arbolitos en Panamá?

Estos son los centros comerciales y lugares que tienen programadas sus actividades navideñas:

Sábado 14 de noviembre

Mall Paseo Central: 4:00 p.m.

Altaplaza Mall: 6:00 p.m.

Megapolis Outlet: 6:00 p.m.

Plaza del Sol: 6:30 p.m.

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Domingo 15 de noviembre

Town Center Arraiján: 4:00 p.m.

Albrook Mall: 5:00 p.m.

Metromall: 6:30 p.m.

Viernes 20 de noviembre

Pacific Center: 6:30 p.m.

Sábado 21 de noviembre

Santa María Plaza: 3:00 p.m.

Brisas Capital: 4:00 p.m.

Martes 24 de noviembre

Soho Mall: fecha anunciada, pero pendiente de confirmar el horario.

Viernes 27 de noviembre

Boulevard Costa Verde: 5:00 p.m.

Las encendidas de arbolitos representan una de las actividades más esperadas de la temporada navideña, con espacios para compartir en familia y disfrutar del ambiente festivo. Se recomienda estar atentos a las redes sociales de cada centro comercial para conocer detalles adicionales sobre sus actividades y posibles cambios en la programación.