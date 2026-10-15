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Cuarto Poder: 15 de octubre de 2026

En Cuarto Poder abordamos la crisis en Panamá tras el sismo de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre de 2026.

Nos acompañó César Kiamco, representante de Bella Vista, quien además es ingeniero y con quien conversamos sobre las normas de construcción en el país.

También estuvieron con nosotros Pedro Vargas, dirigentes de los pacientes con enfermedades renales, y la Dra. Vanessa Armuelles, coordinadora de Trasplante del Hospital Santo Tomás, sobre las propuestas de modificación a la Ley General de Trasplante.