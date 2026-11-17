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Cuarto Poder: 17 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder abordamos junto al analista Danilo Toro y el abogado Juan Carlos Araúz el anuncio hecho por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, quien informó que dio instrucciones para iniciar conversaciones formales con Minera Panamá para evaluar la posibilidad de un nuevo acuerdo para la operación del proyecto Cobre Panamá.

Conversamos vía Zoom con el profesor Carlos Rodríguez, del INCAE, sobre una beca que ofrecen junto al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).