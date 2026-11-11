Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 11 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, para hablar sobre la situación actual del colectivo y otros temas de interés nacional.

También estuvo con nosotros la directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), Karelia Sánchez Mundo, y la estudiante Kassidy Magué, para invitar a sintonizar el Concurso Nacional de Oratoria Inclusiva 2026, este sábado 14 de noviembre.