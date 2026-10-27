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Cuarto Poder: 27 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Bastian Barnbeck, de la Asociación Waved, quien detalló el apoyo que están brindando a los damnificados de Isla Cañas tras el terremoto del 9 de octubre.

También estuvo con nosotros el abogado Harley Mitchell, experto en Derecho Ambiental, con quien conversamos sobre la situación en Puerto Barú tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró no ilegal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto portuario.