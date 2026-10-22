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Cuarto Poder: 22 de octubre de 2026

En Cuarto Poder analizamos las declaraciones y respuestas de diputados desde el Pleno de la Asamblea Nacional, relacionadas con las posiciones expresadas por sus colegas sobre la discusión de las Reformas Electorales.

Nos acompañó Laurent Jesús Herera Gómez, miembro de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) y de Jóvenes Unidos por la Educación, quien compartió algunas recomendaciones para el regreso a clases de estudiantes tras el sismo registrado en Panamá.