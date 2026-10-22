Alcaldía de Panamá anuncia horarios para la venta de bebidas alcohólicas en noviembre y diciembre

La Alcaldía de Panamá anunció horarios especiales para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá, con motivo de las festividades de noviembre y diciembre de 2026.
¿Cuáles son los horarios especiales para bares y discotecas en noviembre y diciembre de 2026?
De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Panamá, los establecimientos autorizados podrán operar en los siguientes horarios:
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3 de noviembre: desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del 4 de noviembre.
4, 5, 9 y 27 de noviembre: dentro de su horario regular y hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.
7, 24 y 31 de diciembre: dentro de su horario regular y hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.
La Alcaldía explicó que estos horarios también regirán para el otorgamiento de permisos de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas que generen ruido temporal mediante equipos de sonido y audio, y que requieran autorización durante las fechas señaladas.
¿Qué establecimientos quedan excluidos de los horarios especiales?
La entidad aclaró que quedan exceptuados los establecimientos contemplados en los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026, los cuales continuarán rigiéndose por dicha normativa.
Asimismo, informó que la Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de Cumplimiento velarán por la observancia de estas disposiciones, con el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.
Finalmente, la Alcaldía de Panamá exhortó a los comerciantes y ciudadanos a cumplir con los horarios establecidos y desarrollar las celebraciones con responsabilidad y respeto por la tranquilidad de las comunidades.