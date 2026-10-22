Alcaldía de Panamá anuncia horarios para la venta de bebidas alcohólicas en noviembre y diciembre

Alcaldía de Panamá anuncia horarios para la venta de bebidas alcohólicas.

La Alcaldía de Panamá anunció horarios especiales para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá, con motivo de las festividades de noviembre y diciembre de 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto Alcaldicio N.° 9 del 7 de octubre de 2026 y aplica a los establecimientos que cuenten con un permiso nocturno vigente expedido por la Alcaldía de Panamá.

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¿Cuáles son los horarios especiales para bares y discotecas en noviembre y diciembre de 2026?

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Panamá, los establecimientos autorizados podrán operar en los siguientes horarios:

3 de noviembre: desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del 4 de noviembre.

4, 5, 9 y 27 de noviembre: dentro de su horario regular y hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

7, 24 y 31 de diciembre: dentro de su horario regular y hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

La Alcaldía explicó que estos horarios también regirán para el otorgamiento de permisos de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas que generen ruido temporal mediante equipos de sonido y audio, y que requieran autorización durante las fechas señaladas.

¿Qué establecimientos quedan excluidos de los horarios especiales?

La entidad aclaró que quedan exceptuados los establecimientos contemplados en los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026, los cuales continuarán rigiéndose por dicha normativa.

Asimismo, informó que la Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de Cumplimiento velarán por la observancia de estas disposiciones, con el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.

Finalmente, la Alcaldía de Panamá exhortó a los comerciantes y ciudadanos a cumplir con los horarios establecidos y desarrollar las celebraciones con responsabilidad y respeto por la tranquilidad de las comunidades.