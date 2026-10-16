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Cuarto Poder: 16 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el analista Danilo Toro con quien conversamos sobre el impacto emocional y económico del sismo en Panamá, y los desafíos que representa esta situación para el Gobierno Nacional.

Sheldry Sáez, embajadora de Buena Voluntad de Unicef, y Martín Vega, gerente de Comunicación y Alianza de Unicef, hicieron un llamado a tomar en cuenta los riesgos y las necesidades de niños, niñas y adolescentes ante esta emergencia. Agua, saneamiento e higiene está entre los requerimientos básicos a garantizar.