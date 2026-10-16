Potabilizadora de Monte Esperanza suspenderá operaciones este sábado 17 de octubre en Colón

El Canal de Panamá anunció que la potabilizadora de Monte Esperanza , ubicada en la provincia de Colón, suspenderá temporalmente sus operaciones este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de reparación en las líneas de agua cruda que abastecen la instalación. La interrupción está programada por un periodo de 12 horas.

Según el comunicado oficial, las labores habían sido pospuestas como consecuencia del terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en diferentes regiones del país.

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¿A qué hora suspenderá operaciones la potabilizadora de Monte Esperanza?

El Canal de Panamá estableció el siguiente horario para los trabajos de reparación:

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Inicio de la suspensión: 12:00 p.m. (mediodía).

Finalización programada: 12:00 a.m. del domingo 18 de octubre.

Duración prevista: 12 horas.

Motivo: reparaciones en las líneas de agua cruda que abastecen la planta.

La entidad explicó que los trabajos son necesarios para intervenir las líneas que suministran agua a la potabilizadora.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua potable en Colón?

El Canal de Panamá informó que, una vez concluidas las reparaciones, la potabilizadora de Monte Esperanza reanudará sus operaciones y el servicio se restablecerá gradualmente.