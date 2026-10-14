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Cuarto Poder: 14 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el Ing. Civil Arquímedes Fernández, experto en Ingeniería Estructural, quien dio recomendaciones sobre la inspección de edificios y viviendas tras el terremoto en Panamá.

También estuvieron con nosotros Diego Eleta, presidente del Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP), Juan Belikow, experto y consultor en Geopolítica, Defensa, Seguridad y Gobernanza; y Andrés Malamud, politólo e investigador; para hablar sobre CLIPP Forum 2026: Geopolítica Global Emergente, Desafíos y Oportunidades para América Latina, que se realizará en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino).