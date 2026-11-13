Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 13 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder analizamos junto a Danilo Toro el rol del periodista y las diferencias entre el ejercicio de esta profesión y la propaganda, y sobre la reciente renuncia de Chanan Shing como director del Sistema Penitenciario.

También nos acompañó Benjamín Cohen, productor de “Erika Ender: el musical”, para hablar sobre esta obra que será presentada en el Teatro Nacional.