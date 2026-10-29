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Cuarto Poder: 29 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el profesor Andrés Putoy, dirigente de la sociedad civil nicaragüense y exiliado por la dictadura Ortega-Murillo, con quien conversamos sobre la persecución contra grupos religiosos en Nicaragua.

También estuvo con nosotros Ignacio Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con quien abordamos sobre las denuncias de violación de derechos humanos en varios países de América Latina.