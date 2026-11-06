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Cuarto Poder: 6 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el analista político Danilo Toro con quien conversamos sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y sobre el intento de renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien enfrentará un juicio político por la crisis bancaria tras el congelamiento de las cuentas de tres millones de clientes del Ueno Bank.