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Cuarto Poder: 20 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Abel Oliveros residente de Donoso y proveedor de servicios del proyecto Cobre Panamá, con quien conversamos sobre el anuncio hecho por el presidente José Raúl Mulino de iniciar conversaciones formales con Minera Panamá para evaluar la posibilidad de un nuevo acuerdo.

También nos acompañaron el analista político Danilo Toro y el dirigente político y exdiplomático Olimpo Sáez con quien conversamos sobre el escenario político de Panamá.