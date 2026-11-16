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Cuarto Poder: 16 de noviembre de 2026

En Cuarto Poder abordamos junto al analista Danilo Toro sobre el ataque perpetrado el fin de semana contra el periodista y subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, y la amenaza que esto representa contra la liberta de prensa y la democracia.

La madrugada del pasado 14 de noviembre, un sujeto arrojó un objeto contra la residencia del periodista que provocó una explosión y causó daños en la vivienda y la pérdida de dos vehículos.

También nos acompañó el director nacional de Arquitectura e Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Joel Morales, para dar detalles sobre el proceso iniciado para el reemplazo de tuberías de cemento asbesto en Panamá.