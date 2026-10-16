Precio de la gasolina en Panamá: baja la de 95 y 91 octanos, pero aumenta el diésel desde hoy

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios de los combustibles en Panamá entraron en vigencia este viernes 16 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el próximo 30 de octubre.
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Lista de precios del combustible
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.421
- 91 octanos: 1.279
- Diésel: 1.516
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.424
- 91 octanos: 1.281
- Diésel: 1.519
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.429
- 91 octanos: 1.287
- Diésel: 1.524
Chitré
- 95 octanos: 1.434
- 91 octanos: 1.292
- Diésel: 1.530
Santiago
- 95 octanos: 1.434
- 91 octanos: 1.292
- Diésel: 1.530
Las Tablas
- 95 octanos: 1.437
- 91 octanos: 1.294
- Diésel: 1.532
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.445
- 91 octanos: 1.302
- Diésel: 1.540
Volcán
- 95 octanos: 1.448
- 91 octanos: 1.305
- Diésel: 1.543
Changuinola
- 95 octanos: 1.471
- 91 octanos: 1.329
- Diésel: 1.567