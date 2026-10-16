Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 10:17

Precio de la gasolina en Panamá: baja la de 95 y 91 octanos, pero aumenta el diésel desde hoy

La Secretaría Nacional de Energía anunció una leve reducción en los precios de la gasolina en Panamá.

Precio de la gasolina en Panamá.

Precio de la gasolina en Panamá.

Unplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios de los combustibles en Panamá entraron en vigencia este viernes 16 de octubre de 2026 y se mantendrán hasta el próximo 30 de octubre.

Según la entidad, la gasolina de 95 octanos registró una leve disminución, mientras que la de 91 octanos bajó casi cuatro centavos por litro. En contraste, el diésel aumentó cinco centavos por litro.

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Lista de precios del combustible

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.421
  • 91 octanos: 1.279
  • Diésel: 1.516

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.424
  • 91 octanos: 1.281
  • Diésel: 1.519

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.429
  • 91 octanos: 1.287
  • Diésel: 1.524

Chitré

  • 95 octanos: 1.434
  • 91 octanos: 1.292
  • Diésel: 1.530

Santiago

  • 95 octanos: 1.434
  • 91 octanos: 1.292
  • Diésel: 1.530

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.437
  • 91 octanos: 1.294
  • Diésel: 1.532

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.445
  • 91 octanos: 1.302
  • Diésel: 1.540

Volcán

  • 95 octanos: 1.448
  • 91 octanos: 1.305
  • Diésel: 1.543

Changuinola

  • 95 octanos: 1.471
  • 91 octanos: 1.329
  • Diésel: 1.567
Precios de la gasolina en Panam&aacute;.&nbsp;

Precios de la gasolina en Panamá.

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