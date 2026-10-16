Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 08:15

Gasolina y diésel en Panamá: ¿dónde es más barato el combustible desde este 16 de octubre?

Los precios establecidos para la gasolina y el diésel son máximos de venta al público; las estaciones pueden ofrecer tarifas inferiores.

Precio de la gasolina y diésel en Panamá 

Precio de la gasolina y diésel en Panamá 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los precios máximos de la gasolina y el diésel en Panamá cambiaron este viernes 16 de octubre de 2026. Los conductores encontrarán diferencias según la localidad donde abastezcan sus vehículos, de acuerdo con las tarifas anunciadas por la Secretaría Nacional de Energía.

Para este periodo, Panamá y Colón mantienen los precios máximos más bajos, mientras que Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, registra las tarifas más altas del país.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Panamá y Colón?

Los precios máximos por litro para Panamá y Colón son los siguientes:

- Gasolina de 95 octanos: B/.1.424.

- Gasolina de 91 octanos: B/.1.279.

- Diésel bajo en azufre: B/.1.516.

La gasolina de 91 octanos bajó cuatro centésimos por litro, mientras que el diésel bajo en azufre aumentó aproximadamente medio centésimo. La gasolina de 95 octanos registró una leve disminución frente al periodo anterior.

¿En qué localidad es más caro el combustible?

Changuinola, en Bocas del Toro, registra los precios máximos más altos entre las localidades incluidas en la tabla oficial para esta quincena.

Estos son los precios máximos por litro en distintas localidades:

Localidad| Gasolina 95| Gasolina 91| Diésel

  • Panamá y Colón| B/.1.421| B/.1.279| B/.1.516
  • Arraiján y La Chorrera| B/.1.424| B/.1.281| B/.1.519
  • Antón| B/.1.427| B/.1.284| B/.1.522
  • Penonomé, Aguadulce y Divisa| B/.1.429| B/.1.287| B/.1.524
  • Chitré y Santiago| B/.1.434| B/.1.292| B/.1.530
  • Las Tablas| B/.1.437| B/.1.294| B/.1.532
  • David| B/.1.442| B/.1.300| B/.1.537
  • Frontera y Boquete| B/.1.445| B/.1.302| B/.1.540
  • Volcán| B/.1.448| B/.1.305| B/.1.543
  • Cerro Punta| B/.1.450| B/.1.308| B/.1.545
  • Puerto Armuelles| B/.1.453| B/.1.310| B/.1.548
  • Changuinola| B/.1.471| B/.1.329| B/.1.567

Precios máximos por litro para el periodo del 16 al 30 de octubre de 2026, según la tabla consultada. Los valores corresponden a localidades, no a todas las estaciones de cada provincia.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios?

Los nuevos precios máximos comenzaron a regir a las 6:00 a. m. del viernes 16 de octubre y se mantendrán hasta las 5:59 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026, cuando corresponde la siguiente actualización quincenal.

Los precios establecidos son máximos de venta al público; las estaciones pueden ofrecer tarifas inferiores.

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