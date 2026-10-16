Gasolina y diésel en Panamá: ¿dónde es más barato el combustible desde este 16 de octubre?

Precio de la gasolina y diésel en Panamá

Los precios máximos de la gasolina y el diésel en Panamá cambiaron este viernes 16 de octubre de 2026. Los conductores encontrarán diferencias según la localidad donde abastezcan sus vehículos, de acuerdo con las tarifas anunciadas por la Secretaría Nacional de Energía.

Para este periodo, Panamá y Colón mantienen los precios máximos más bajos, mientras que Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, registra las tarifas más altas del país.

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¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Panamá y Colón?

Los precios máximos por litro para Panamá y Colón son los siguientes:

- Gasolina de 95 octanos: B/.1.424.

- Gasolina de 91 octanos: B/.1.279.

- Diésel bajo en azufre: B/.1.516.

La gasolina de 91 octanos bajó cuatro centésimos por litro, mientras que el diésel bajo en azufre aumentó aproximadamente medio centésimo. La gasolina de 95 octanos registró una leve disminución frente al periodo anterior.

¿En qué localidad es más caro el combustible?

A partir de este viernes 16 de octubre, entrarán en vigor los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá.



Según el ajuste anunciado, la gasolina de 91 octanos bajará 4 centavos por litro, mientras que el diésel bajo en azufre aumentará 1 centavo por… pic.twitter.com/Je83LYHcvU — Rpc Radio (@rpc_radio) October 14, 2026

Changuinola, en Bocas del Toro, registra los precios máximos más altos entre las localidades incluidas en la tabla oficial para esta quincena.

Estos son los precios máximos por litro en distintas localidades:

Localidad| Gasolina 95| Gasolina 91| Diésel

Panamá y Colón| B/.1.421| B/.1.279| B/.1.516

Arraiján y La Chorrera| B/.1.424| B/.1.281| B/.1.519

Antón| B/.1.427| B/.1.284| B/.1.522

Penonomé, Aguadulce y Divisa| B/.1.429| B/.1.287| B/.1.524

Chitré y Santiago| B/.1.434| B/.1.292| B/.1.530

Las Tablas| B/.1.437| B/.1.294| B/.1.532

David| B/.1.442| B/.1.300| B/.1.537

Frontera y Boquete| B/.1.445| B/.1.302| B/.1.540

Volcán| B/.1.448| B/.1.305| B/.1.543

Cerro Punta| B/.1.450| B/.1.308| B/.1.545

Puerto Armuelles| B/.1.453| B/.1.310| B/.1.548

Changuinola| B/.1.471| B/.1.329| B/.1.567

Precios máximos por litro para el periodo del 16 al 30 de octubre de 2026, según la tabla consultada. Los valores corresponden a localidades, no a todas las estaciones de cada provincia.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios?

Los nuevos precios máximos comenzaron a regir a las 6:00 a. m. del viernes 16 de octubre y se mantendrán hasta las 5:59 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026, cuando corresponde la siguiente actualización quincenal.

Los precios establecidos son máximos de venta al público; las estaciones pueden ofrecer tarifas inferiores.