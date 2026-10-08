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Cuarto Poder: 8 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la periodista Adela Coriat para dar detalles sobre su tercera entrega de una investigación sobre la compra de títulos falsos, publicada en ECOTV Panamá.

También estuvo con nosotros Magda Echeverría, gerente de Panapark, con quien conversamos sobre el desarrollo de esa zona franca privada.

Conversamos con el Ing. Carlos Guerrero, CEO de Moving Technology, sobre ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA).