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Cuarto Poder: 9 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el analista Danilo Toro y la periodista Adela Coriat, con quienes conversamos sobre el uso de diplomas falsos por parte de educadores, detectado en el sistema público de Educación y su impacto.

También analizamos las recientes declaraciones del excandidato presidencial y presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien confirmó su reunión con el exmandatario panameño, Ricardo Martinelli, a quien visitó en Colombia, donde se encuentra asilado.