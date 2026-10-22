Senafront decomisa presunta droga, incauta arma de fuego y recupera camión robado

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) desarrolló varios operativos de seguridad en la provincia de Chiriquí , que permitieron el decomiso de nueve envoltorios con presunta droga, la incautación de un arma de fuego y la recuperación de un camión con reporte de robo. Las acciones fueron ejecutadas por unidades de la 4.ª Brigada Occidental, como parte del Plan Firmeza.

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Senafront realiza operativos contra actividades delictivas en Chiriquí

El primer procedimiento se registró en el sector de Finca Blanco, distrito de Barú, donde las unidades fronterizas encontraron nueve envoltorios con presunta sustancia ilícita durante la verificación de un ciudadano de 30 años.

En una segunda intervención, desarrollada en el sector de San Grillo, agentes de Inteligencia e Investigación del Senafront, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia, donde localizaron un arma de fuego y ocho municiones calibre 22.

Recuperan camión robado en Alanje y aprehenden a tres personas

En otra acción policial, efectuada en el puesto de control de Salsipuedes, las unidades fronterizas recuperaron un camión que mantenía una alerta de robo relacionada con un hecho ocurrido en el distrito de Alanje.

Por este último caso, tres personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.

El Senafront informó que estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad del Plan Firmeza, dirigidas a combatir las actividades delictivas y fortalecer la seguridad ciudadana en Chiriquí.