Doble homicidio en Perejil: asesinan a dos hombres dentro de un automóvil en calle Primera

Homicidio | Dos hombres son asesinados dentro de un auto en Perejil

Un doble homicidio se registró en calle Primera de Perejil, en la ciudad de Panamá, donde dos hombres fueron asesinados mientras se encontraban dentro de un automóvil.

De acuerdo con los primeros informes policiales, otras dos personas estarían presuntamente involucradas en el crimen y mantendrían algún tipo de relación con las víctimas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Terremoto en Panamá: Minsa confirma segunda víctima mortal tras permanecer en coma

Dos hombres fueron asesinados en un auto a la altura de calle Primera de Perejil, por parte de otras dos personas que según informes policiales tenían algún tipo de relación. pic.twitter.com/6HyGrnaULx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

¿Qué se sabe del doble homicidio en Perejil?

La información preliminar señala que el hecho ocurrió a la altura de calle Primera, en el sector de Perejil.

Las autoridades manejan información sobre la posible participación de dos personas que, según los reportes iniciales, tendrían algún vínculo con los hombres asesinados.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas, las circunstancias exactas del ataque ni el tipo de relación que existía entre los involucrados.

Tampoco se ha confirmado si hay personas aprehendidas por este doble homicidio. Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias del crimen y los avances de las investigaciones.