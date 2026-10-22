Doble homicidio en Perejil: asesinan a dos hombres dentro de un automóvil en calle Primera

Un doble homicidio se registró en calle Primera de Perejil, en la ciudad de Panamá, donde dos hombres fueron asesinados mientras se encontraban dentro de un automóvil.
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¿Qué se sabe del doble homicidio en Perejil?
La información preliminar señala que el hecho ocurrió a la altura de calle Primera, en el sector de Perejil.
Las autoridades manejan información sobre la posible participación de dos personas que, según los reportes iniciales, tendrían algún vínculo con los hombres asesinados.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas, las circunstancias exactas del ataque ni el tipo de relación que existía entre los involucrados.
Tampoco se ha confirmado si hay personas aprehendidas por este doble homicidio. Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias del crimen y los avances de las investigaciones.