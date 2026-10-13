Estados Unidos entrega 17 camiones al SENAFRONT para apoyar a afectados por terremoto en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre la entrega de 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, los vehículos fueron financiados por Estados Unidos y tienen un valor total de 2.1 millones de dólares. La flota está compuesta por camiones de 10 y 25 toneladas, destinados a reforzar las capacidades de transporte de suministros.

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La Embajada de Estados Unidos en Panamá, @USEmbPAN, hizo entrega al @senafrontpanama de 17 camiones de carga pesada, financiados por Estados Unidos y valorados en $2.1 millones.



Estos vehículos de 10 y 25 toneladas buscan fortalecer la capacidad de respuesta de Panamá tras el… pic.twitter.com/kM1PpjLoQc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

Camiones con ayuda humanitaria

Por parte de la embajada, cinco camiones cargados con ayuda humanitaria se dirigen hacia las zonas afectadas por el sismo, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, incluyendo el distrito de Tonosí. Los suministros están destinados a beneficiar a aproximadamente 12,000 personas.

La asistencia humanitaria, financiada a través de UNHCR (ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados), incluye artículos esenciales para atender las necesidades de las familias damnificadas.