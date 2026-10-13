Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2026 - 17:00

Estados Unidos entrega 17 camiones al SENAFRONT para apoyar a afectados por terremoto en Panamá

La Embajada de Estados Unidos entregó 17 camiones de carga pesada al SENAFRONT, valorados en $2.1 millones, para reforzar la respuesta tras el terremoto.

Estados Unidos entrega 17 camiones al SENAFRONT. 

Estados Unidos entrega 17 camiones al SENAFRONT. 

Embajada de Estados Unidos
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre la entrega de 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, los vehículos fueron financiados por Estados Unidos y tienen un valor total de 2.1 millones de dólares. La flota está compuesta por camiones de 10 y 25 toneladas, destinados a reforzar las capacidades de transporte de suministros.

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Camiones con ayuda humanitaria

Por parte de la embajada, cinco camiones cargados con ayuda humanitaria se dirigen hacia las zonas afectadas por el sismo, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, incluyendo el distrito de Tonosí. Los suministros están destinados a beneficiar a aproximadamente 12,000 personas.

La asistencia humanitaria, financiada a través de UNHCR (ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados), incluye artículos esenciales para atender las necesidades de las familias damnificadas.

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