Senafront rescata a tres personas que quedaron a la deriva en alta mar por fallas mecánicas

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) rescataron a tres personas que quedaron a la deriva en alta mar, luego de que la embarcación en la que viajaban presentara desperfectos mecánicos. Los tripulantes fueron auxiliados por personal de Botes Especiales de la Brigada Occidental y trasladados a un puerto seguro.

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Senafront rescata a tres tripulantes de una embarcación

De acuerdo con la información proporcionada por el Senafront, las unidades de Botes Especiales de la Brigada Occidental realizaron el operativo de rescate tras conocerse que una embarcación había quedado a la deriva debido a fallas mecánicas.

La institución confirmó que tanto los tres tripulantes como la embarcación fueron trasladados a puerto seguro.

Rescate marítimo se realizó en el marco del Plan Firmeza

El Senafront informó que el rescate forma parte de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Firmeza, mediante el cual mantiene operaciones de vigilancia y seguridad en sus áreas de responsabilidad.

La entidad reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente para proteger la vida de las personas que se encuentran en el territorio nacional.