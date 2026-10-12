SENAFRONT moviliza 405 unidades a Coclé: así avanza la ayuda a las familias afectadas por el terremoto

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que desplegó 405 unidades en la provincia de Coclé para apoyar las labores de asistencia humanitaria y evaluación de daños tras el terremoto registrado en Panamá. El operativo forma parte del Plan Firmeza, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, y tiene su centro de mando en Penonomé.

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SENAFRONT brinda atención médica y prepara alimentos para familias afectadas

A través de la operación Todos por Panamá, la institución mantiene unas 50 unidades dedicadas al llenado de bolsas de alimentos para las familias damnificadas.

Además, avanza en la preparación de dos ollas comunitarias en Churuquita y Caimito, con capacidad conjunta para proporcionar alimentación a 500 personas.

En materia de salud, SENAFRONT instaló una carpa hospitalaria en la que, según su reporte, 136 personas han recibido atención médica.

Inspeccionan viviendas e infraestructuras en La Pintada

Unas 25 unidades fronterizas, en coordinación con personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se desplazaron hacia La Pintada y otros sectores para evaluar posibles afectaciones en viviendas, locales comerciales e infraestructuras.

Estas inspecciones buscan identificar las necesidades de las comunidades y facilitar la planificación de las acciones de respuesta.

La institución también reportó labores de inspección en el Centro de Salud de Tambo y trabajos de verificación y reparación en el Hospital Aquilino Tejeira.

Apoyo en centros de acopio y distribución de suministros

Las unidades de SENAFRONT colaboran con la recepción y descarga de ayuda humanitaria en el centro de acopio del Hospital Aquilino Tejeira y en el Aeropuerto Capitán Guillermo Palma Jaén.

Asimismo, brindan apoyo en instalaciones del INADEH, en el albergue del IFARHU y en la comunidad de Membrillo, donde se desarrollan actividades de asistencia y entrega de alimentos.

La institución informó que también mantiene el traslado de carpas, mosquiteros y frazadas para atender a las familias afectadas, en coordinación con otras entidades de seguridad y respuesta a emergencias.