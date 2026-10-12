Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 15:50

Aeropuerto de Tocumen recupera su ritmo tras el terremoto: así operan los vuelos

El Aeropuerto de Tocumen informa que los vuelos y el movimiento de pasajeros operan con normalidad mientras recupera su actividad.

Aeropuerto de Tocumen recupera su ritmo 

Aeropuerto de Tocumen recupera su ritmo 

@tocumenaero
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Aeropuerto de Tocumen informó que los vuelos y el movimiento de pasajeros se desarrollan con normalidad, mientras sus instalaciones recuperan progresivamente su dinámica habitual tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. La terminal aérea destacó que sus equipos continúan trabajando para garantizar la atención de los viajeros.

¿Cómo están operando los vuelos en el Aeropuerto de Tocumen?

De acuerdo con la información divulgada por la administración aeroportuaria, las operaciones de vuelo y el movimiento de pasajeros se realizan con normalidad. La terminal indicó que su dinámica se restablece poco a poco, como parte del proceso de recuperación de las actividades posteriores al movimiento sísmico.

Asimismo, destacó el compromiso de sus equipos con la atención de los pasajeros durante este periodo.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados?

Aunque el Aeropuerto de Tocumen reporta normalidad en sus operaciones, los viajeros pueden consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, los horarios de salida y llegada y cualquier actualización de sus itinerarios.

La información proporcionada por el aeropuerto no detalla cancelaciones, retrasos específicos ni restricciones vigentes en las operaciones aéreas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aeropuerto de Tocumen suspende vuelos y cierra temporalmente tras sismo en Panamá

Gobierno anuncia construcción de 1,300 viviendas y nuevas medidas tras el terremoto en Panamá

VIDEO | EN VIVO: Presidente Mulino se dirige a la nación tras terremoto en Panamá

Recomendadas

Más Noticias