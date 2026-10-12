Aeropuerto de Tocumen recupera su ritmo tras el terremoto: así operan los vuelos

El Aeropuerto de Tocumen informó que los vuelos y el movimiento de pasajeros se desarrollan con normalidad, mientras sus instalaciones recuperan progresivamente su dinámica habitual tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. La terminal aérea destacó que sus equipos continúan trabajando para garantizar la atención de los viajeros.

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¿Cómo están operando los vuelos en el Aeropuerto de Tocumen?

De acuerdo con la información divulgada por la administración aeroportuaria, las operaciones de vuelo y el movimiento de pasajeros se realizan con normalidad. La terminal indicó que su dinámica se restablece poco a poco, como parte del proceso de recuperación de las actividades posteriores al movimiento sísmico.

Tocumen recupera su ritmo tras el sismo. Los vuelos y el movimiento de pasajeros se desarrollan con normalidad, mientras la dinámica del aeropuerto se restablece poco a poco.



Nuestros equipos mantienen su compromiso con la atención de los pasajeros pic.twitter.com/vfIwbmpWUa — Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) October 12, 2026

Asimismo, destacó el compromiso de sus equipos con la atención de los pasajeros durante este periodo.

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados?

Aunque el Aeropuerto de Tocumen reporta normalidad en sus operaciones, los viajeros pueden consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, los horarios de salida y llegada y cualquier actualización de sus itinerarios.

La información proporcionada por el aeropuerto no detalla cancelaciones, retrasos específicos ni restricciones vigentes en las operaciones aéreas.