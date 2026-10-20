Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 10:04

MEF: quincena de octubre ¿Qué día cobran los servidores públicos?

El MEF publicó las fechas de pago de la segunda quincena de octubre para los servidores públicos. Conozca cuándo cobrarán.

Conozca el calendario de pago de los servidores públicos. 

Conozca el calendario de pago de los servidores públicos. 

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 para los servidores públicos se realizará del martes 27 al jueves 29 de octubre, según el calendario oficial.

Conozca el calendario de pagos

Martes 27 de octubre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 28 de octubre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 29 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Los servidores públicos pueden consultar el calendario completo de pagos correspondiente al segundo semestre de 2026 en el sitio web oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de https://www.mef.gob.pa/, para verificar la fecha asignada a cada institución.

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