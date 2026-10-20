MEF: quincena de octubre ¿Qué día cobran los servidores públicos?

Conozca el calendario de pago de los servidores públicos.

Por Orlanys Castellano El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 para los servidores públicos se realizará del martes 27 al jueves 29 de octubre, según el calendario oficial.

Contenido de Interés: Jubilados y pensionados: conozca las fechas de pago de noviembre y diciembre

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse