Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 15:31

Quincena para servidores públicos continuará este martes 13 y miércoles 14 de octubre

Las fechas del calendario del MEF corresponden al pago de la primera quincena del mes para los servidores públicos.

Pagos para servidores públicos. 

Pagos para servidores públicos. 

Alexander Grey / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, mediante su calendario oficial de pagos, que el primer desembolso de octubre de 2026 para los servidores públicos continuará en Panamá el martes 13 y miércoles 14 de octubre.

La fecha corresponde al pago de la primera quincena del mes para los funcionarios del sector público, de acuerdo con la programación establecida por la institución.

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Calendario de pago de quincenas

Martes 13 de octubre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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