Quincena para servidores públicos continuará este martes 13 y miércoles 14 de octubre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, mediante su calendario oficial de pagos, que el primer desembolso de octubre de 2026 para los servidores públicos continuará en Panamá el martes 13 y miércoles 14 de octubre.

La fecha corresponde al pago de la primera quincena del mes para los funcionarios del sector público, de acuerdo con la programación establecida por la institución.

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Calendario de pago de quincenas

Martes 13 de octubre

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de octubre

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/