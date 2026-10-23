Nadine González es reelecta presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá para el período 2027-2029

Nadine González es reelecta presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá.

La alcaldesa de Pinogana, Nadine González , continuará al frente de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), tras ser reelecta como presidenta de la organización para el período 2027-2029.

Durante su discurso, González destacó que uno de los principales retos de su nueva gestión será buscar mayores recursos para las autoridades locales.

"Estamos conscientes de que los recursos que nos designen deben ser utilizados de manera transparente y con participación ciudadana. Nosotros, los gobiernos locales, requerimos que haya un porcentaje del Estado que vaya destinado a las autoridades locales", indicó.

La toma de posesión de la nueva junta directiva de AMUPA, integrada por 21 miembros, se realizará en 2027.