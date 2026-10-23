Nadine González es reelecta presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá para el período 2027-2029

La alcaldesa de Pinogana, Nadine González, continuará al frente de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), tras ser reelecta como presidenta de la organización para el período 2027-2029.
"Estamos conscientes de que los recursos que nos designen deben ser utilizados de manera transparente y con participación ciudadana. Nosotros, los gobiernos locales, requerimos que haya un porcentaje del Estado que vaya destinado a las autoridades locales", indicó.
La toma de posesión de la nueva junta directiva de AMUPA, integrada por 21 miembros, se realizará en 2027.