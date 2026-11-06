Paraguay: ¿Qué sucedió con las cuentas bancarias y por qué renunció el Presidente de ese país?

La crisis financiera aumentó la presión sobre el presidente de Paraguay.

La intervención de Ueno Bank en Paraguay generó preocupación entre millones de clientes que enfrentaron restricciones para acceder a sus cuentas bancarias. El caso también provocó una crisis política que llevó al presidente Santiago Peña a presentar su renuncia el jueves 5 de noviembre de 2026.

Contenido de Interés: Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria y juicio político

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¿Qué pasó con las cuentas bancarias en Paraguay?

El Banco Central del Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia en la entidad financiera, que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La medida afectó sus operaciones habituales, incluidos los servicios de tarjetas, cajeros automáticos y transferencias, mientras las autoridades iniciaron el proceso para atender a los depositantes.

¿Qué pasará con el dinero de los clientes?

Las autoridades anunciaron la activación del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege los ahorros hasta un límite establecido de 75 salarios mínimos por persona.

La situación también generó cuestionamientos por las inversiones de instituciones públicas en la entidad bancaria, entre ellas las del Instituto de Previsión Social (IPS).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, mientras el Congreso debatía iniciarle un juicio político, anunció en un video en su cuenta de X.



"He tomado la decisión… pic.twitter.com/r3vI97wqgw — Telemetro Reporta (@TReporta) November 5, 2026

¿Por qué renunció Santiago Peña?

La crisis financiera aumentó la presión sobre el presidente Santiago Peña debido a sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, relacionado con el grupo propietario del banco.

Los cuestionamientos políticos y las exigencias de explicaciones por la situación financiera llevaron al Congreso a avanzar con un proceso de juicio político.

El 5 de noviembre, Peña anunció su renuncia a la Presidencia. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó su dimisión y aprobó avanzar con el juicio político, por lo que su salida del cargo no se concretó automáticamente.

El caso continúa generando repercusiones en Paraguay, tanto por la situación de los ahorristas como por sus consecuencias políticas.