El español Juan Magán recibe por sorpresa el premio a DJ del Año en los Premios HEAT 2026.

El reconocido DJ y productor musical español Juan Magán vivió un momento inesperado durante las actividades de los Premios HEAT 2026 , al recibir por sorpresa el galardón a DJ del Año mientras participaba en un showcase realizado la noche del miércoles 4 de noviembre.

El artista figuraba entre los invitados más esperados de la presentación musical, pero la velada tomó un giro especial cuando fue reconocido por su trayectoria y aporte a la música electrónica y urbana latina.

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La entrega del premio se produjo en el marco de las actividades previas a la gala de los HEAT Latin Music Awards, que este año se celebran en México.

Juan Magán es reconocido como DJ del Año en los Premios HEAT

Juan Magán es uno de los exponentes del electrolatino, estilo musical que combina elementos de la música electrónica con ritmos urbanos y latinos.

A lo largo de su carrera ha popularizado canciones como Bailando por ahí, Mal de amores y He llorado (como un niño), que han formado parte de su repertorio internacional.

Su reconocimiento como DJ del Año en los Premios HEAT 2026 destaca su presencia en la industria musical y su contribución a la difusión de sonidos latinos en escenarios internacionales.

El galardón fue entregado durante el showcase del miércoles, antes de la ceremonia principal de premiación.