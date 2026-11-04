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Sismo de magnitud preliminar 3.9 se registró en Arraiján, está relacionado con la falla Pedro Miguel

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reporta que a las 5:38 p.m. de este miércoles se registró un sismo de magnitud preliminar 3.9, localizado al noroeste de Arraiján, en Panamá Oeste. El director del Instituto de Geociencias, Nésto Luque, explicó que este evento sísmico está relacionado con un movimiento de la falla Pedro Miguel.