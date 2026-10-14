Terremoto en Panamá: familia de Ocú reconstruye una vivienda de madera para sus padres tras perder su hogar

Cinco días después del terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, familias de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé comienzan a reconstruir sus hogares, en medio de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. En la comunidad de Menchaca, distrito de Ocú, provincia de Herrera, los hijos de la familia Higuera trabajan en la construcción de una vivienda de madera para ofrecer un refugio provisional a sus padres, una pareja de adultos mayores.

La iniciativa surgió después de que la vivienda familiar resultara afectada por el terremoto. Con el apoyo de vecinos, los hermanos decidieron levantar una estructura que permita a sus padres permanecer durante el día y pasar la noche protegidos de la lluvia y del sol.

Familia Higuera construye un refugio provisional en Ocú

Luis Higuera, uno de los hijos de la familia, explicó que sus padres se encuentran alojados temporalmente en su vivienda, mientras buscan una solución para recuperar su hogar.

Ante la necesidad de contar con un espacio independiente y seguro, Luis y sus hermanos comenzaron a construir una casa de madera, con la colaboración de residentes de la comunidad.

La estructura servirá como una alternativa provisional mientras la familia evalúa cómo avanzar hacia la construcción de una vivienda permanente.

Familias afectadas por el terremoto buscan recuperar sus hogares

La situación de la familia Higuera refleja las dificultades que enfrentan residentes de distintas comunidades afectadas por el terremoto, donde algunas personas han comenzado trabajos de recuperación con los recursos y el apoyo comunitario disponibles.

Además de reconstruir sus viviendas, las familias buscan recuperar sus actividades cotidianas, continuar sus proyectos y garantizar que sus hijos puedan retomar sus estudios.

Mientras avanzan las evaluaciones de daños y las acciones de asistencia, la solidaridad entre familiares y vecinos se ha convertido en una fuente de apoyo para quienes perdieron sus hogares.