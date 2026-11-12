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Director del IMA explica entrega de Bolsas Navideñas a afectados por el terremoto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario trabaja en una logística especial para la entrega de las Bolsas Navideñas a los afectados por el terremoto. “Estamos hablando entre 10 y 15 mil -bolsas-, es lo que se ha proyectado en este momento con las cantidades que entregamos nosotros a través del IMA también con estas bolsas que están siendo paliativos de alimentos. Por ahí andan los números, pero no te quiero hablar directamente de eso hasta que no tengamos una estadística real y que esos QR de cédula y las personas que ya están dentro de los estudios te pueda dar ya fijamente, así también como la fecha donde vamos a iniciar”, señaló el director del IMA, Nilo Murillo.